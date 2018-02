Prima fiera "galleggiante" per imprese

Crociere non solo per le vacanze. Ma anche per fare affari. Al via a bordo di Costa Diadema alla prima fiera itinerante rivolta alle imprese sarde. Sette giorni, dal 20 al 27 settembre, all'insegna del business e dell'internazionalizzazione. L'iniziativa, organizzata da Bvolution, società sarda con sede a Cagliari, che da anni offre una consulenza direzionale a 360 gradi a 15 imprenditori locali, e Costa Crociere, salperà da Cagliari per poi fare tappa a Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e tornare nel capoluogo sardo.

In questi mesi i consulenti di Bvolution selezioneranno gli imprenditori che faranno parte del progetto. L'obiettivo è affiancare le aziende sarde sui temi dell'esportazione e internazionalizzazione. E sostenere quelle realtà che intendono aprirsi ad altri mercati per individuare nuove opportunità di business. Invece della solita fiera in cui l'azienda espone e aspetta i clienti, è l'impresa che va dai clienti, anche nelle città estere.

Questa iniziativa, che ribalta il tradizionale concetto di fiera campionaria, offre infatti l'opportunità di entrare in contatto diretto con il mercato di ognuna delle cinque tappe della crociera, attraverso diverse attività che verranno realizzate a bordo della nave durante la sosta in porto: showcase presentation, tasting, incontri B2B mirati con importatori, distributori e buyer selezionati.

L'iniziativa è rivolta agli imprenditori sardi, nuovi o già affermati, che hanno come obiettivo l'espansione del proprio business all'estero o in altre regioni italiane.