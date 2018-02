Integrazione culturale con Mosaic World

Immaginare la Terra come un enorme e colorato mosaico in cui ogni tessera, e quindi ogni singolo individuo, è importante per il quadro. Si chiama "In a Mosaic World" il nuovo progetto ideato e diretto dal regista Karim Galici per raccontare attraverso l'arte la complessità della realtà contemporanea e il fenomeno delle moderne migrazioni. Cagliari ospiterà laboratori di teatro, danza, musica, scenografia e costumi, video e nuove tecnologie rivolti a studenti e giovani stranieri, artisti e cittadini in cui i linguaggi e le arti diventano strumenti di dialogo e conoscenza reciproca per costruire l'armonia tra i popoli oltre i pregiudizi.

Il quartiere della Marina, di fronte al porto, simbolo della città multietnica, diverrà lo scenario dello spettacolo finale in dicembre: "In a Mosaic World" è una pièce multimediale e itinerante in cui il pubblico è protagonista, insieme ai performers, in un ideale viaggio attraverso i continenti.

Voci, suoni, balli, profumi, colori, ricordi dell'Africa e dell'Asia, dell'Europa e del Sud America caratterizzeranno i quattro percorsi alla scoperta delle tradizioni e della cultura delle differenti etnie. Una folla variopinta di donne e uomini, muniti di ombrelli e con indosso colorati mantelli, attraverserà le vie e le piazze, seguendo il filo delle danze e dei racconti, fermandosi ad ascoltare frammenti di video-interviste ai migranti di tutto il mondo, per vivere un'esperienza insolita e coinvolgente di teatro sensoriale. "Attraverso i cinque sensi - spiega il regista Galici - si risveglia la memoria emotiva, per ritrovare un contatto con il proprio io più profondo".

Il progetto, promosso dalla cooperativa sociale Il Sicomoro con la direzione artistica di Impatto Teatro e in coproduzione con Abaco Teatro, punta sulla diversità come ricchezza e sull'arte e la cultura per favorire l'integrazione, o meglio l'interazione sociale, a partire dalle giovani generazioni.