Vaccini: Assl Cagliari potenzia servizio

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Il 10 marzo scade il termine ultimo per le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione nelle scuole e la Assl di Cagliari, per agevolare l'accesso agli ambulatori di Igiene e sanità pubblica sta riorganizzando e potenziando l'attività con l'immissione di nuovo personale.

Nei giorni scorsi, infatti, la direzione dell'azienda ha disposto l'assegnazione di due assistenti sanitarie mentre, nei prossimi giorni, saranno assunti tre medici e altri quattro assistenti sanitari. Ci sarà poi ulteriore personale cha lavorerà oltre l'orario di lavoro.

Sono anche stati istituiti sportelli per il rilascio delle certificazioni e per le prenotazioni tramite Cup web. Gli sportelli saranno aperti dalle 8:30 alle 12.30 a Cagliari, dal lunedì al venerdì, ad Assemini il lunedì, a Selargius il lunedì, a Decimomannu il mercoledì, a Sestu il mercoledì, a Pula il venerdì, a Quartu S.Elena il martedì e il giovedì, a Sinnai il venerdì, a Muravera il mercoledì e a Senorbi il mercoledì (dalle 9 alle 12).

La Assl ricorda che "i genitori che dimostrano, con documentazione entro il 10 marzo, di aver presentato la richiesta per le vaccinazioni, potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia sino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale in corso".

Le vaccinazioni sono gratuite. Quelle obbligatorie sono 10: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella (obbligatoria per i nati dal 2017. La vaccinazione verrà offerta al 13° mese di vita del bambino). Sette, invece, quelle facoltative: antimeningococco B (gratuito per i nuovi nati a partire dalla coorte del 2017), antipneumococco (gratuito per tutti i nuovi nati), antirotavirus (gratuito per i nuovi nati dal gennaio 2018), antimeningococco C (gratuito nel 13/o mese di vita), antimeningococco ACWY (gratuito dal 12/o al 19/o anno di vita), antipapillomavirus oltre che nelle adolescenti femmine anche negli adolescenti maschi (gratuito per i nati dal 2006), antiinfluenzale (gratuito per i bambini a rischio). (ANSA).