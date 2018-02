Qatar, Mater Olbia apre a metà giugno

L'apertura dell'ospedale Mater Olbia è confermata per metà giugno. Lo ha ribadito l'ambasciatore del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, in visita oggi in Gallura. Al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e all'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, Al Malki ha spiegato che "a metà giugno inaugureremo la prima parte che riguarda la struttura ospedaliera. Successivamente porteremo avanti il progetto di costruzione dell'albergo per accogliere i pazienti e la realizzazione delle infrastrutture sportive".

Al Malki, accompagnato dal plenipotenziario della Qatar Foundation in Italia, Lucio Rispo, ha sottolineato che si tratterà di "strutture di eccellenza e di elevata qualità". L'assessore Arru, chiarendo che i tempi per l'accreditamento della struttura sono in linea con quelli previsti per l'apertura, ha lanciato un appello perché si investa, in collaborazione con le università sarde, sulla ricerca per scoprire i segreti della longevità e per aggredire alcune malattie molto diffuse, come il diabete.