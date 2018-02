Premio internazionale a ricercatore

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Paolo Castello, ricercatore del Gruppo di Misure elettriche ed elettroniche al Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari, è l'unico italiano ad aver ricevuto il premio Internazionale National Instruments Academic Research Grant 2017.

Sono stati soltanto sei gli istituti europei che si sono distinti: tra questi l'Università di Cagliari è l'unico ateneo italiano, che grazie alla ricerca presentata dal dottor Castello ha centrato - con ogni evidenza - un altro attestato dell'altissima qualità della sua ricerca.

Il premio ha l'obiettivo di supportare la divulgazione scientifica dei giovani ricercatori che sviluppano progetti in ambiti accademici riguardanti diversi settori dell'ingegneria.

In questo caso il premio ha permesso di finanziare la presentazione della ricerca svolta dall'ing. Castello alla conferenza internazionale 22th IMEKO TC4 svoltasi a Iasi, in Romania.

La proposta scientifica del ricercatore del Dipartimento guidato da Fabrizio Pilo, premiata con il prestigioso riconoscimento, propone un nuovo e flessibile sistema di monitoraggio per le reti di distribuzione, basato su strumenti che implementano politiche adattative di invio delle informazioni di misura attraverso l'uso di soluzioni Internet of Things e Cloud. (ANSA).