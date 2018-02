Aou Sassari, ok fondi contrattazione

Sui fondi per la contrattazione integrativa deliberati dalla direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari c'è il via libera del collegio sindacale. L'ok alla delibera dei vertici aziendali conferma la rimodulazione dei fondi contrattuali da loro proposta. In particolare, al fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica sono previsti circa 3milioni e 595mila euro. Al fondo per il compenso del lavoro straordinario va poco più di 1milione e 780mila euro, mentre il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali ha una copertura di 870mila e 551 euro.

All'erogazione dei fondi, che avverrà in tre tranche tra aprile e giugno, sono interessati oltre mille dipendenti. La certificazione dei fondi, attesa tanto dall'azienda quanto dal personale, è stata annunciata dal direttore generale Antonio D'Urso, in un incontro con le rappresentanze sindacali all'ospedale Santissima Annunziata, cui hanno preso parte anche il direttore sanitario Nicolò Orrù, il direttore amministrativo Lorenzo Pescini, il direttore delle Risorse Umane Chiara Seazzu, il direttore delle Professioni sanitarie Pina Brocchi, il direttore del Bilancio Rosa Bellu, il direttore degli Affari generali Antonio Solinas, i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Fsi, Nursing up, Nursind e Fials e quelli delle rappresentanze della Rsu aziendale.

Con la tranche di aprile saranno erogati i fondi per il 2013 e il 2014, in maggio quelli per il 2011 e il 2012 e in giugno per gli anni dal 2007 al 2010. L'erogazione dei fondi per il 2015 è rimandata a una successiva riunione, già fissata per fine febbraio, durante la quale si parlerà delle progressioni economiche orizzontali. Per D'Urso "è un risultato straordinario, che si porta dietro la storia di questa azienda e al quale si è arrivati grazie all'impegno dei settori Risorse umane e Bilancio".