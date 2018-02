In aeroporto Alghero le news de La Nuova

(ANSA) - ALGHERO, 13 FEB - Le notizie rilanciate sui propri social da "La Nuova Sardegna" a portata di passeggero. Da oggi è operativo l'accordo commerciale stabilito da Sogeaal, la società che gestisce l'aeroporto "Riviera del corallo" di Alghero, e dal quotidiano di Sassari. In un incontro al quale per il giornale hanno preso parte il direttore Antonio Di Rosa con l'amministratore delegato Antonello Esposito e per Sogeaal il general manager Mario Peralda e il responsabile commerciale non aviation Cesare Dell'Erba, è stato reso pubblico l'accordo ed è stato messo in rete il sistema elaborato dagli esperti di entrambe le aziende.

Tra immagini suggestive di Alghero e della Sardegna, tra bellezze naturali ed eccellenze enogastronomiche, artistiche, artigiane, storiche e preistoriche, le notizie passeranno sui 27 schermi da 70 pollici distribuiti per tutta l'aerostazione e sul Nhur, il "Narratives in ultra high resolution", lo schermo oversize ad altissima tecnologia esteso più di 60 metri lineari e con oltre 7 milioni e 700mila pixel per 160 ore al giorno di immagini e video in modalità multivision, che domina la main hall dell'aerostazione.

Tutte le notizie "twittate" saranno dotate di un "qr code" che consentirà di andare alla versione della notizia rintracciabile sul sito del giornale. È la prima volta che in Italia si chiude un accordo del genere tra un'azienda editoriale locale e una società di gestione di un aeroporto. (ANSA).