Consorzio turistico,al via campagna 2018

Il Consorzio Sardegna Turismo Servizi (STS), fondato nel 2013 in Sardegna da Confcommercio, Confesercenti, Confapi e Confindustria, lancia la stagione turistica 2018 attraverso il portale sardegnasullacrestadellonda.it e conferma la collaborazione con Tirrenia, Moby, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines.

Sardegna Turismo Servizi (STS), l'unico consorzio turistico di livello regionale, adotta una formula originale, diversa dal portale commerciale, in quanto mette a disposizione delle strutture ricettive un canale riservato per consentire ai loro clienti di prenotare il trasporto marittimo. Le strutture aderenti al consorzio sono oltre 250, di cui 140 hotel, 42 campeggi, 35 b&b, 20 case vacanze e 23 residence, per un totale di oltre 40 mila posti letto. Le convenzioni con i vettori navali consentono agli alberghi e camping aderenti di offrire un'ampia gamma di tariffe dedicate o di sconti a favore dei propri clienti.

"Proseguiamo la nostra missione, finalizzata a sostenere l'accessibilità della Sardegna per i turisti. Le quattro compagnie di navigazione forniscono ai nostri consorziati tariffe speciali per attrarre i loro clienti - ha spiegato Agostino Cicalò, presidente del Consorzio - fare sistema pur lasciando intatte le dinamiche competitive è fondamentale per sviluppare l'economia turistica della Sardegna. Oggi presentiamo il sito web e la nostra piattaforma completamente rinnovati, sia nel look sia nella usabilità".

Il sito sardegnasullacrestadellonda.it, nel 2017, ha registrato oltre 125.000 accessi e circa 9.200 preventivi richiesti. Il meccanismo è semplice ed è tutto on line: chiunque può entrare sul portale, compilare i dati necessari per il preventivo relativo al soggiorno e, dopo aver confermato la propria prenotazione, accedere alle tariffe convenzionate, acquistando i biglietti per il trasporto direttamente sui canali di Tirrenia, Moby, Sardinia Ferries e Grimaldi.