Patto tra Sardaleasing e Consorzi fidi

Sardaleasing si allea con i quattro principali Consorzi Fidi della Sardegna per offrire credito alle imprese isolane. L'accordo siglato a Sassari vede protagonisti Bper Leasing Sardaleasing, Confidi Sardegna, Garanzia Etica, Fidicoop Sardegna e Unifidi Sardegna. L'alleanza punta a "facilitare l'accesso al credito a un ventaglio di circa ventimila imprese sarde", come annunciato dai diretti interessati. Il presidente di Sardaleasing Giacomo Spissu, e il consigliere delegato Stefano Esposito, assieme ai vertici di Confidi Sardegna (Achille Carlini), Garanzia Etica (Enrico Gaia), Fidicoop Sardegna (Riccardo Barbieri) e Unifidi Sardegna (Salvatore Desole), hanno illustrato i contenuti dell'accordo grazie al quale i Confidi assisteranno i propri soci nella presentazione delle richieste di finanziamento leasing e rilasceranno garanzie alla Sardaleasing, consentendo una mitigazione del rischio di credito e un'accelerazione delle pratiche, la cui istruttoria sarà gestita su una piattaforma condivisa.

"Crediamo che la convenzione darà risultati positivi per Confidi e Sardaleasing da una parte e per le imprese sarde dall'altra, dato che avranno più opportunità per presentare le loro richieste di leasing e di sviluppare le loro attività", commenta Spissu. A margine della conferenza sono stati presentati anche i risultati di bilancio di Bper Leasing-Sardaleasing per il 2017. Sono numeri estremamente positivi: i volumi complessivi degli ultimi dodici mesi hanno sfiorato i 700milioni di euro, con un +42% rispetto al 2016.

Conclusi 1.643 contratti, con un +23% rispetto all'anno precedente. La crescita ha superato la media del mercato leasing nazionale, con un incremento del 12,9% dei volumi e un +10,1% del numero di operazioni.