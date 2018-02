Parco La Maddalena, Fonnesu presidente

Fabrizio Fonnesu è il nuovo presidente del Parco di La Maddalena. L'ingegnere maddalenino di 42 anni è stato nominato questa mattina con la firma del decreto da parte del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti.

La nomina di Fonnesu arriva dopo 14 mesi di commissariamento straordinario de Parco sotto la guida del comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena Leonardo Deri. Il passaggio di consegne fra Deri e il nuovo presidente del Parco avverrà nei prossimi giorni a Genova per questioni logistiche: Fonnesu è infatti un ingegnere civile che lavora per l'Ansaldo di Genova.

Uno dei primi atti da compiere sarà la nomina del consiglio direttivo del Parco di La Maddalena.

Intanto non si placano le polemiche per la nomina del nuovo presidente del Parco, contestata dall'amministrazione comunale che, con una mozione urgente firmata dalla maggioranza, aveva chiesto al ministro Gian Luca Galletti e al governatore Francesco Pigliaru il coinvolgimento dell'amministrazione nella nomina del presidente del Parco. "Sulla persona non ho niente da dire, contesto il metodo che ha portato alla nomina del nuovo presidente del Parco - dice il sindaco di La Maddalena Luca Montella - Non c'è stato alcun coinvolgimento del territorio,dell'unico Comune su cui ricade il Parco".

Nel frattempo il commissario uscente del Parco di La Maddalena, il comandante Leonardo Deri sul suo profilo Fb formula i suoi "migliori auguri di buon lavoro" al nuovo presidente e ringrazia "tutti coloro che in questo periodo mi hanno aiutato a condurre l'Ente. In questi giorni con il neo presidente procederemo ad un passaggio di consegne in modo da dare continuità all'attività amministrativa. Per correttezza istituzionale, negli ultimi giorni, non abbiamo accelerato sulla presentazione del bilancio preventivo del Parco per non pregiudicare l'azione di colui che dovrà farsi carico di individuare gli obiettivi del 2018. Il lavoro fatto dagli uffici del Parco è comunque pronto così come la proposta di relazione programmatica. Grandi sfide attendono il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena al quale rinnovo i miei migliori auguri così come a tutta la comunità maddalenina che merita il massimo impegno da parte degli amministratori per far sì che il territorio possa essere tutelato nel modo più corretto e che nel contempo possa essere il volano di una economia sempre più ecosostenibile".