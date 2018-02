Rei: arrivano i primi pagamenti

Arrivano anche in Sardegna i primi pagamenti per il Rei, il reddito di inclusione, la misura introdotta per il contrasto alla povertà. Nei giorni scorsi l'Inps, che nelle settimane scorse aveva raccolto le pratiche istruite dai Comuni, ha annunciato l'imminente erogazione. E i soldi ora stanno giungendo a destinazione. "Sì - conferma all'ANSA Ferdinando Secchi, assessore delle Politiche sociali a Cagliari - stanno arrivando i primi pagamenti. Dall'1 dicembre la nostra amministrazione ha istruito 2300 pratiche. E continua a farlo: un lavoro costante dei nostri uffici". A breve l'Inps fornirà un report sui numeri delle persone che lo hanno chiesto e sulle domande accolte. Potranno presentare domanda per l'accesso al Reddito di Inclusione anche i nuclei familiari nei quali sia presente almeno un lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione, purché in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa.