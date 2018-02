Sequestrati 25mila ricci illegali

Un sequestro di 25mila ricci di mare sotto misura o pescati in zona vietata nell'area interdetta del porto industriale di Sarroch e nella zona Protetta di Capo Pecora: è il risultato dell'azione di contrasto al prelievo e commercializzazione illegale degli echinodermi condotta dall'Ispettorato di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I ricci recuperati sono stati poi rilasciati in mare. L'operazione, disposta su scala regionale dal comando regionale, è stata eseguita dalle basi navali di Cagliari e Villasimius con il supporto delle stazioni costiere.

L'intervento combinato ha comportato controlli a tappeto a Cagliari e nell'hinterland nei diversi banchi di vendita stradali nel lungomare del Poetto, in viale Colombo e a Quartu Sant'Elena, nella zona di Is Mirrionis, a Margine Rosso, a Capoterra, a Sarroch, ad Arbus, Villasimius e Muravera.

Verifiche inoltre nei mercati civici cagliaritani di San Benedetto e di via Quirra e in diversi ristoranti cittadini. Dai controlli sono emerse alcune irregolarità. Complessivamente sono state contestate 15 sanzioni amministrative ad altrettanti trasgressori (prevalentemente pescatori professionisti) per complessivi 25mila euro. Infine è stato effettuato il sequestro di oltre 50 vasetti di polpa di riccio; le violazioni hanno riguardato prevalentemente illeciti sulla conservazione e confezionamento del prodotto.