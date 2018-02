Potere al Popolo si presenta a elettori

Tra i diciotto candidati (nove uomini e nove donne) nelle liste di Potere al Popolo ci sono insegnanti, medici, dipendenti pubblici, dirigenti di partito, ma anche disoccupati. Diritti civili, scuola e lavoro sono i temi su cui sono pronti a battersi se fossero eletti.

Oggi la presentazione ufficiale della formazione che unisce Rifondazione, Pdci, il movimento Eurostop di Giorgio Cremaschi, collettivi di base e iscritti a sindacati di base. "Lavorerei da subito su un disegno di legge contro l'omotransfobia", esordisce Simona Deidda, 34 anni, candidata alla Camera nell'uninominale del Sulcis. Agrotecnico e capocantiere forestale, è stata due anni fa protagonista della prima unione civile celebrata tra due donne in Sardegna. Dopo aver raccontato la sua esperienza alla trasmissione di Raitre, "Stato civile", è stata nei giorni successivi bersaglio di insulti sul web e nei social. "Serve una normativa che tuteli tutti, eterosessuali compresi, penso al bullismo che non risparmia nessuno".

Sempre per la Camera, ma nel collegio uninominale di Nuoro, è in corsa Anna Pellizzari, insegnante, per anni volontaria nel carcere di Badu 'e Carros. Enzo Gamba, pensionato, è in lizza nell'uninominale della Gallura. "Mi piacerebbe riprendere con vigore la battaglia in difesa della Costituzione avviata con il referendum", dice. Giovanni Nuscis, direttore amministrativo nel tribunale di Sassari, è candidato nel collegio uninominale della sua città e vorrebbe abolire il Jobs Act. Tra i nomi in corsa nei maggioritari del Senato c'è Amedeo Spagnuolo, insegnante, candidato nel collegio Nuoro-Oristano: "della legge sulla buona scuola andrebbe abolita in particolare l'alternanza scuola-lavoro che sfrutta gli studenti". Nel collegio sud è in corsa Mariangela Pedditzi, medico di base: "Mi confronto in continuazione con i cittadini e lavorerò per garantire il diritto alla salute". Capolista al proporzionale nel collegio sud è Pietrina Chessa, insegnante e consigliera comunale a Iglesias. Un'altra insegnante capolista al nord: Sabina Sechi, 55 anni. Capolista nell'unico del Senato è Sergio Diliberto, medico radiologo cagliaritano.