Gara elisoccorso, ribassi del 10%

Ultime battute del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso in Sardegna. Nella giornata di ieri si è tenuta la seduta pubblica della commissione per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate.

"Gli sconti praticati su base d'asta sono superiori al 10%, con una riduzione dei costi, a vantaggio dell'Ats, di circa 10 milioni di euro anche in considerazione dell'Iva - spiega il Direttore generale della Asl unica-Ats, Fulvio Moirano - Se confermato dalle verifiche in corso, si tratta di un risultato molto importante tenuto conto che le recenti assegnazioni in altre Regioni, tra l'altro sotto indagine antitrust per potenziale cartello, avevano ottenuto sconti risibili, spesso inferiori all'1%". Due le aziende che sono state ammesse alla gara, la Airgreen srl e la Babcock mission critical service Italia spa, mentre era stata esclussa la Rti Nhv Nv- Rotar Italia sas, "a causa di alcune irregolarità riscontrate nella documentazione".

Ora, così come previsto dal Codice degli appalti, è iniziato l'iter per la verifica di congruità delle offerte, che dovrebbe concludersi entro febbraio. In base alla convenzione siglata con l'Anac, tutta la documentazione verrà inviata all'Autorità nazionale anticorruzione per una valutazione.

"Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti dalla commissione di esperti, la quale ha lavorato celermente e con professionalità nell'ottica di attivare il servizio prima dell'estate", spiega il manager dell'Areus, Giorgio Lenzotti.