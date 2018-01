Tamponamento a catena lungo la 195

Tamponamento e rallentamenti questa mattina lungo la Statale 195, all'uscita di Cagliari.

Una Fiat Panda condotta da un 29enne di Oristano, per cause in fase d'accertamento da parte della Polizia municipale, ha tamponato una Fiat 500 condotta da una coetanea di Settimo San Pietro. L'impatto ha fatto carambolare la 500 su una Peugeot 2008 con alla guida un 37enne, che è poi finita su una Citroen C4 guidata da un 53enne.

La conducente della 500 è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata all'ospedale Marino con un'ambulanza del 118.

Il traffico nella zona all'altezza del chilometro 1 ha subito forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli operai dell'Anas, i vigili del fuoco e la polizia municipale.