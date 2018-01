Camion rifiuti a fuoco a La Maddalena

Sei camion in fiamme a La Maddalena. L'incendio, di probabile origine dolosa, ha interessato i mezzi della società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento della nettezza urbana per conto del Comune.

Il fuoco è partito la notte scorsa nell'ecocentro di La Maddalena dove erano parcheggiati i sei compattatori. Sul posto sono intervenuti intorno alle 23.30 i vigili del fuoco della stazione dell'isola coadiuvati da uomini e mezzi della Marina militare e dai vigili del Fuoco di Arzachena.

L'incendio dei mezzi della società avrà pesanti ripercussioni sul servizio di raccolta dei rifiuti nell'Isola, servizio già pesantemente compromesso da una vertenza sindacale in atto da mesi per la mancata regolarità nell'erogazione degli stipendi dei dipendenti.