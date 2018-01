Casa Pound presenta per prima liste

Casa Pound apre in Sardegna il rito della presentazione delle liste. Alle 8 in punto il segretario del movimento, Luca Sardara, ha depositato i nomi dei candidati per Camera e Senato nella cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Gli aspiranti parlamentari sono spalmati in tutti i 12 collegi dell'Isola. Nei sei uninominali in corsa per Montecitorio, a Cagliari corre un notaio, Edoardo Lecis di 38 anni, a Sassari Andrea Farris, a Oristano Diana Maria Agus, Elena Saiu a Carbonia, Giulia Serra a Nuoro, e Ugo Pasella a Olbia. Tra i candidati nei due proporzionali per la Camera: al sud capolista è Fabio Corrias, classe 1980, al nord c'è Andrea Farris.

Per il collegio unico del Senato, primo in lista è Luigi Umberto Todini (43 anni). Nei tre plurinominali: al sud c'è Enrico Balletto, 45 anni, allenatore di pallavolo, al centro Patrizia Frau, 58 anni, al nord ancora Todini.