Operai Keller,risposte o protesta piazza

Sale la tensione tra i lavoratori della Keller Elettromeccanica di Villacidro, in attesa delle risposte sulle possibilità di riavvio e sulla deroga degli ammortizzatori sociali che dovrebbero arrivare dal Governo e dalla Regione. Oggi, davanti ai cancelli dello stabilimento chiusi ormai da sei anni, i circa 300 operai hanno fatto sentire la propria rabbia ai rappresentanti sindacali che stanno seguendo la vertenza. Alla fine si è deciso di ritornare in piazza a Cagliari la settimana prossima, se entro giovedì non arriveranno le risposte attese e la convocazione del tavolo con le imprese - una cinese e l'altra sardo-italiana - interessate a rilevare la fabbrica di vagoni ferroviari.

"Bisogna capire che il credito di fiducia è pressoché agli sgoccioli e che i lavoratori sono esasperati senza paracadute sociale - spiega all'ANSA Gianluigi Marchionni, della Fiom Cgil - auspichiamo che la prossima settimana arrivino quelle risposte attese e richieste al ministro Poletti e alle assessore Mura e Piras".