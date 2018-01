Influenza: muore paziente 60enne Olbia

(ANSA) - OLBIA, 26 GEN - E' deceduto nella tarda serata di ieri uno dei tre pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per gravi complicanze respiratorie legate all'influenza. Si tratta di un 60enne che è risultato positivo al sottotipo A/H1N1.

Al momento del ricovero, fa sapere l'azienda sanitaria territoriale, il paziente presentava delle patologie precedenti che hanno favorito l'insorgere di complicanze durante l'influenza. Secondo quanto appreso il paziente non si era vaccinato. L'Azienda unica sanitaria della Sardegna, l'Ats, ricorda che la vaccinazione "rimane il principale strumento di prevenzione dell'influenza" e che, "per chi non si fosse ancora vaccinato e presentasse una condizione di rischio, è importante vaccinarsi, anche adesso".

Complessivamente in Sardegna si contano, secondo i dati della Regione, 25 casi di pazienti ricoverati nelle rianimazioni per complicanze conseguenti l'influenza.