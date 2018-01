Progetto Autodeterminatzione,i candidati

Ci sono i nomi ufficiali delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo di Progetto Autodeterminatzione. Mariella Multinu, medico di 49 anni in servizio al Giovanni Paolo II di Olbia, sarà candidata nel collegio uninominale di Olbia, per la Camera dei deputati.

Antonio Filippo Simula, 61 anni, dipendente della cooperativa lattiero casearia di Ittiri, è il candidato di Progetto Autodeterminatzione alla Camera nel collegio plurinominale Sardegna 2 (Nuoro, Sassari, Olbia).

Fabrizio Palazzari, 43 anni, sarà candidato nel collegio uninominale di Carbonia, per la Camera. Consulente e formatore di impresa lavora nel campo della finanza etica e mutualistica. E' presidente di Acanta MAG Coop, la prima mutua di auto gestione della Sardegna.

Marina Piras, dirigente pubblica di 62 anni, sarà candidata invece nel collegio uninominale di Sassari-Olbia del Senato. Madre di due figlie, svolge attualmente la funzione di segretario generale nei Comuni di Ozieri e Bono, unitamente all'incarico di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, oltre che di controllo degli atti amministrativi e di componente del Nucleo di valutazione.

PD, LISTE IN ALTO MARE. Una convocazione urgente della direzione regionale del Pd per spiegare l'esito dei lavori della Commissione elettorale: è la richiesta di quattro dei sei componenti del gruppo istituito con l'obiettivo di trovare un accordo e stilare una rosa di nomi per i 12 collegi della Sardegna da indicare alla direzione nazionale. L'invito è contenuto in una lettera indirizzata alla segreteria nazionale e regionale, e porta la firma di Tore Sanna ed Eliseo Secci (area soriana) e di Pietro Morittu e Cesare Moriconi (Cabras-Fadda). Manca la sigla degli altri due componenti di area renziana, Siro Marrocu e Antonio Biancu (in sostituzione di Sebastiano Mazzone). "Dopo un ampio confronto sviluppatosi anche a seguito degli incontri del 21 e 22 gennaio, e di ieri - scrivono i quattro - la Commissione non è riuscita a condividere una soluzione unitaria delle candidature da inviare alla Direzione nazionale". In particolare, continuano, mentre "Marroccu e Biancu hanno sostenuto che il compito della Commissione fosse esclusivamente l'indicazione di una rosa di nomi, senza definizione di alcuna priorità", di diverso avviso sono stati Moriconi, Morittu, Sanna e Secci, i quali hanno sostenuto che compito della Commissione fosse l'articolazione di una proposta in grado di rappresentare, nella composizione delle liste, tutto il partito, in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole liste nei congressi regionale e nazionale". E nello specifico, concludono, "una proposta che tenga conto del pluralismo interno nella definizione delle posizioni eleggibili, nei collegi più contendibili come in quelli meno contendibili e in cui ogni area politica contribuisca adeguatamente alla rappresentanza di genere".

LEU, ROSA CANDIDATI A ROMA. Dopo l'imposizione romana del "paracadutato" Claudio Grassi come capolista del collegio proporzionale sud Sardegna per la Camera, i vertici sardi di Liberi e Uguali hanno inviato a Roma la loro rosa. "Una proposta unitaria sulla composizione delle liste. Ribadisco unitaria e condivisa e aggiungo rispettosa dei criteri approvati dall'assemblea nazionale di Liberi e Uguali", scrive su Facebook il segretario di Possibile, Thomas Castangia. Partendo dal collegio unico proporzionale per il Senato, al primo posto in lista c'è Salvatore Multinu (Si), seguito da Maria Agostina Cabiddu (Mdp), docente al politecnico di Milano, e da Peppe Garau (Mdp). Sempre al Senato, ma nei collegi uninominali, LeU Sardegna indica il giornalista Ottavio Olita (Si) a Cagliari-Carbonia, ancora Maria Agostina Cabiddu a Nuoro-Oristano e Franco Dore (Si) a Sassari-Olbia. Per la Camera, nel collegio proporzionale Nord Sardegna capolista è l'ex Sel ora Mdp Antonella Chirigoni, seguita da Domenico Cabula (Mdp), Cristina Dessole (Mdp) e Danilo Idda (Mdp); al sud l'assessore allo Sport del Comune di Cagliari Yuri Marcialis (Mdp), seguito da Maria Laura Orrù (Possibile), Thomas Castangia (Possibile) ed Eleonora Casula (Si). Nei sei collegi uninominali della Camera: Mario Zidda a Nuoro, Antonella Chirigoni a Sassari, Cristina Dessole a Olbia, Yuri Marcialis a Cagliari, il consigliere regionale Luca Pizzuto a Carbonia e Francesco Federico (Possibile) a Oristano. Nella rosa non compare l'unico parlamentare uscente di Mdp, Michele Piras. La proposta sarà esaminata stasera o domani dalla direzione nazionale, che però potrebbe rimanere nelle sue posizioni e insistere con l'imposizione di Grassi.