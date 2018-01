Web radio contro bullismo e dispersione

Un vecchio laboratorio, una consolle del professore dee-jay, vecchi computer recuperati, ma anche tanta tecnologia: nasce a scuola Radio B., l'emittente web dell'istituto tecnico Bacaredda. Una sfida anche al bullismo - sarà questo il tema dei primi podcast - e alla dispersione scolastica: un modo per fare capire ai ragazzi che si può fare lezione anche fuori dalla classe e studiare in maniera diversa dal solito. Pure nel pomeriggio.

La notizia del progetto è spuntata fuori questa mattina durante la Giornata del geometra, tradizionale appuntamento del Bacaredda per fare il punto su presente e futuro della professione. "La scuola - spiega all'ANSA il docente-coordinatore del progetto Francesco Genovese - può trasmettere anche in questo modo le competenze di cittadinanza: confrontarsi con il digitale ormai è indispensabile. Ed è anche un modo di fare lezione in maniera più informale: i contenuti restano, sono trasmessi in modo diverso".

Tra i programmi in fase di preparazione uno sul tema del bullismo. Con pillole su personaggi famosi che nella loro vita sono stati vittime di episodi di bullismo. "Un progetto che nasce dal basso - spiega il professore - e che per il momento è costato soltanto ottanta euro grazie al riutilizzo di locali e materiale che avevamo a disposizione". Tutto pronto anche per la prima diretta: sarà a maggio in occasione di Monumenti aperti.

Stamattina al Bacaredda è stata una grande festa: presente per il comune di Cagliari l'assessore dei lavori pubblici Gianni Chessa. Riconoscimenti anche per gli studenti più meritevoli: sono stati premiati con un viaggio negli Stati Uniti per un percorso di formazione a Chicago. "Pare che ci sia una grande richiesta di geometri - ha detto all'ANSA il dirigente scolastico Pierpaolo Porcu - da parte di enti pubblici e studi privati. Questa giornata è una testimonianza che lavoro e scuola possono andare a braccetto"..