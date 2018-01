Cagliari schiera Sau contro il Milan

Un sfida lontana anni luce da quella dell'andata. Allora il Milan, allenato da Montella, era ancora l'anti Juve e nel Cagliari c'era ancora Rastelli. La distanza, in quella gara finita uno a zero per i rossoneri, non si vide proprio: fu una partita quasi alla pari. Per i rossoblu, ora di Lopez, l'obiettivo è proprio quello: ridurre al minimo il divario tecnico e provare a giocarsela per tentare l'impresa della svolta, in classifica e nel morale. Su un punto, in casa rossoblù, tutti metterebbero la firma. Ma la speranza, soprattutto dei tifosi, è che si possa osare di più.

Dei nuovi arrivi tra i convocati c'è solo Castan: per Ceter e Lykogiannis, già a Cagliari, si attende ancora l'ufficialità. Ma la vera novità della partita sarà il ritorno in campo dal primo minuto di Sau. Niente Farias: il brasiliano, corteggiato dall'Atalanta, dovrebbe partire dalla panchina. Per lui potrebbe essere l'ultima apparizione in rossoblù alla Sardegna Arena.

Il tecnico Diego Lopez non nasconde le difficoltà della gara contro i rossoneri. “Sento dire - ha detto in conferenza stampa - che domani sarà una partita più agevole rispetto a quella contro la Juventus. Non è assolutamente così, sarà una partita difficilissima: il Milan al momento è più vicino a noi in classifica ma merita il massimo rispetto. Per fare punti dobbiamo ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus, ma - osserva - facendo ancora meglio e giocando in maniera maschia, perché sono convinto che il Milan interpreterà la gara in questo modo. Lo ripeto, quando affronti queste squadre devi avere personalità e coraggio”.

Buona la prima impressione su Castan. “In pochi giorni ha dimostrato la sua mentalità - ha detto il mister - sul campo si fa sentire. Il resto non lo scopro io, conosciamo le sue qualità, viene da un periodo di inattività ma si sta allenando bene. Sono convinto che potrà darci tanto”.(ANSA).