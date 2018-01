Pastori Ollolai restituiscono schede

Fuga dalle urne per i pastori di Ollolai, che hanno restituito 200 schede elettorali al sindaco Efisio Arbau e questa mattina hanno dato vita ad una manifestazione di protesta davanti alla Prefettura di Nuoro.

Il motivo della protesta sono i ritardi da parte di Argea nell'elargizione dei premi comunitari. "Non voteremo alle elezioni politiche se non arriveranno i premi che aspettiamo almeno da due anni - ha detto il leader del gruppo Priamo Cottu -. Per questo mercoledì con i nostri familiari siamo andati in Comune a Ollolai e abbiamo restituito le schede nelle mani del sindaco. Stamattina la nostra protesta si è spostata in Prefettura dove siamo stati ricevuti dalla prefetta Carolina Bellantoni. Siamo in ginocchio - ha proseguito l'allevatore - con la siccità e con la vendita del prodotto che non copre neanche la metà dei costi di produzione, abbiamo bisogno di aiuto ma i premi continuano a tenerseli per cavilli burocratici.

Una situazione che ci sta portando all'esasperazione".

La risposta della prefetta di Nuoro è arrivata puntuale. "La dottoressa Bellantoni ci ha ascoltato a lungo e ci ha dato rassicurazioni sul suo impegno: ha detto che avrebbe lavorato in sinergia con gli altri prefetti e avrebbe contattato l'assessore all'Agricoltura per esporre i nostri problemi e capire se si può trovare il modo di farci avere i prime. Ora noi aspettiamo risposte - ha concluso Cottu - se saranno positive ci riprenderemo le nostre schede, altrimenti il nostro voto se lo devono scordare".