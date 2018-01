Lavoro:Sardinian Job Day con 160 aziende

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GEN - Quasi 16mila candidature per 3200 profili ricercati dalle 160 aziende registrate al Sardinian Job Day, la due giorni promossa dall'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro in programma il 24 e il 25 gennaio alla Fiera di Cagliari.

Tra i momenti più attesi ci sono i colloqui di lavoro, l'incontro tra i giovani, disoccupati, fuoriusciti dal mondo del lavoro e le imprese. I settori scelti per l'edizione 2018 sono turismo, agrifood, innovazione, Ict e formazione. In particolare, partecipano aziende del ricettivo e ristorazione: camerieri, chef de rang, ma anche manager del turismo, esperti in marketing e comunicazione, sono le figure più ricercate. Gli altri profili più richiesti sono quelli legati a professioni digitali.

Spazio alla formazione professionale e ai seminari e laboratori, 145 in totale su marketing turistico, lavoro femminile nelle imprese, valorizzazione dei prodotti agricoli.

Previsti anche due convegni: uno mercoledì 24 su "Le riforme del lavoro e gli effetti sulla Sardegna. Come stabilizzare la crescita occupazionale", con la partecipazione del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, del presidente della Giunta Francesco Pigliaru, del presidente dell'Anpal Maurizio Del Conte e del direttore generale dell'Aspal Massimo Temussi.

Giovedì 25, invece, "Innovazione digitale e impatto sul mercato del lavoro: competenze digitali e mismatch" con le assessore del Lavoro Virginia Mura e del Turismo Barbara Argiolas. "Nella due giorni - ha detto il direttore dell'Aspal Temussi - si svolgeranno i colloqui programmati, ma ogni azienda presente con uno stand potrà fare colloqui liberi ai partecipanti che arrivano con i Cv in mano. Il servizio che offriamo è destinato in particolare a soggetti a rischio di esclusione sociale".(ANSA).