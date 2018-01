Alghero, 750 ricci illegali sequestrati

Nonostante l'allarme lanciato dalla Regione dagli stessi pescatori professionisti per il rischio estinzione degli echinodermi, non si fermano le incursioni abusive per la pesca dei ricci di mare. La notte scorsa i militari della Guardia Costiera di Alghero, sotto il coordinamento del direttore marittimo del Nord Sardegna il Capitano di Vascello Maurizio Trogu, hanno intercettato un pescatore non professionale che aveva bordo di un natante da diporto tre ceste di ricci, per un totale di circa 750 esemplari.

L'uomo, al suo rientro nel porto di Alghero intorno alle 23.30, ha trovato ad attenderlo in banchina gli uomini della Capitaneria che, saliti a bordo e trovati i ricci, hanno sequestro il pescato illegale e sanzionato il pescatore abusivo con mille euro di multa.

L'attività della Guardia Costiera rientra nell'ambito dei controlli finalizzati a contrastare il fenomeno della pesca illegale e l'immissione sul mercato di prodotti privi di tracciabilità e pertanto "non sicuri".