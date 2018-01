Aerospazio,nove progetti e risorse per 5

Dalla gestione satellitare degli incendi all'agricoltura di precisione passando per il monitoraggio ambientale e la sorveglianza del territorio per garantire più sicurezza. Sono i progetti vincitori del bando della Regione pubblicato a settembre da Sardegna Ricerche nell'ambito della S3 (Strategia di specializzazione intelligente) e finanziato dal Por Fesr 2014-2020 con 5 milioni di euro. Cinque dei nove progetti presentati verranno immediatamente finanziati, parzialmente il sesto, altri due hanno superato la soglia di punteggio minima: è questo l'esito della commissione di esperti.

Sei progetti riguardano i droni e sensori per applicazioni civili e duali e il monitoraggio ambientale e del territorio con tecnologie satellitari, due sono la caratterizzazione dei materiali per applicazioni aerospaziali. Il costo di ognuno va da un minimo di 515.800 euro a un massimo di 1,2 mln. Per finanziarli tutti mancano poco più di 2mln che, l'assessore della Programmazione Raffaele Paci, si impegna a recuperare.

"L'aerospazio farà crescere la Sardegna, ne siamo sempre stati convinti e oggi ancora di più, perché i progetti presentati e approvati dimostrano come anche in questo settore si stia passando dalla teoria, dalla ricerca, alle ricadute reali sul territorio - dice Paci - Sono progetti che coniugano la tradizione, per esempio l'agricoltura, con l'innovazione e l'alta tecnologia, indispensabili per rilanciare quella tradizione, rafforzarla e renderla capace di affrontare le nuove sfide imposte dal mondo digitalizzato. E questo passaggio dalla teoria alla pratica è strategico, perché significa aprire nuove, concrete opportunità di occupazione e sviluppo".

"Quello aerospaziale è un settore estremamente innovativo e 'di nicchia', questo primo bando (http://bit.ly/2mOuvud) può essere letto come sperimentale a tutti gli effetti - sottolinea il direttore di Sardegna Ricerche Giorgio Pisanu - La risposta delle imprese e del sistema regionale della ricerca consente tuttavia di affermare che potrebbe trattarsi di una scommessa vincente: una valutazione decisiva dipenderà dall'effettivo impatto dei progetti realizzati".