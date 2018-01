Viaggio in teatri italiani con Cada die

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - La trasposizione teatrale di un racconto di uno scrittore verista siciliano firmata da una compagnia sarda, il Cada die teatro. La tournée della piece "Più veloce di un raglio", di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, liberamente ispirata a "L'asino del gessaio" di Luigi Capuana, dopo Cremona toccherà altri quattro teatri italiani fino al 21 gennaio. Sarà il 18 alle 10 al Teatro Mac Mazzieri di Pavullo (Modena), il 19 doppio appuntamento alle 9 e alle 10.45 al Teatro Boiardo di Scandiano (Reggio Emilia) per il circuito Ater Emilia Romagna. Il viaggio del pluripremiato spettacolo toccherà poi i Teatri Troisi di Nonantola (Modena) il 20 e Vicchio (Firenze) il 21 per la rassegna "Il teatro dei piccoli" curata da Catalyst. La pièce si avvale della collaborazione alla drammaturgia di Alessandro Lay. Lo spettacolo con la sua coinvolgente storia di incantesimi, magia e rivincita degli umili sui potenti, ha vinto tra gli altri il premio Eolo 2015, tra i più prestigiosi riconoscimenti di teatro per ragazzi. In questi anni è stato messo in scena in numerosi teatri italiani e ha ottenuto nuovi consensi di pubblico e critica. La giuria del premio Eolo aveva premiato lo spettacolo con questa motivazione: "per aver reso umana e palpitante, attraverso un continuo gioco di rimandi precisi e calibratissimi tra racconto, rappresentazione e contrappunto musicale, la storia del gessaio e del suo spelacchiato asino Focoso che, liberato da una malefica stregoneria, diventerà principe". (ANSA).