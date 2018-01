Ganau (Pd), mia candidatura da decidere

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Gianfranco Ganau (Pd) non scioglie le riserve su una sua possibile candidatura alle elezioni politiche. "Ho molte richieste, non c'è ancora una decisione presa: vediamo nei prossimi giorni", ha detto ai cronisti durante la presentazione dei numeri delle attività del Consiglio regionale nel 2018.

Ganau potrebbe essere candidato nella tornata del 4 marzo per il Pd in uno dei nove collegi uninominali della Sardegna, quello di Sassari.

"Qualunque sarà l'esito elettorale, credo che la legislatura arriverà alla sua conclusione naturale - ha poi spiegato rispondendo alle domande sul futuro dell'Assemblea sarda post elezioni - Non esiste una relazione tra elezioni politiche e legislatura regionale: non è mai successo che, dopo un risultato negativo alle politiche, automaticamente si siano dimesse le Giunte".