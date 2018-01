Basket, Dinamo blinda Dyshawn Pierre

Dopo Scott Bamforth, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari blinda anche Dyshawn Pierre. A conferma della piena fiducia nel giovanissimo gruppo allestito per questa stagione, a poche ore dal delicatissimo match di Champions League che vedrà i sassaresi ospiti a Montecarlo della corazzata As Monaco, che viaggia a punteggio pieno nello stesso girone del Banco, il presidente Stefano Sardara prolunga il contratto con l'ala canadese anche per il prossimo anno.

Pierre, la cui crescita nel corso dei mesi è stata esponenziale, si è dimostrato un elemento di fondamentale importanza nel gruppo, arrivando, nonostante la giovane età, a mantenere un rendimento costante.

Con Levi Randolph a un passo dalla rescissione e le Final Eight di Coppa Italia sfumate per colpa della classifica avulsa - Sassari ha finito il girone di andata con gli stessi punti della sesta, della settima e dell'ottava classificata, ma era quella messa peggio nei confronti diretti - la Dinamo prova a guardare già al futuro. L'obiettivo è dare stabilità a un gruppo che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, ha un potenziale enorme.