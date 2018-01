Vela:Adelasia di Torres in Coppa America

Non solo Luna Rossa che si allena a Cagliari. La Sardegna lancia la sfida per la Coppa America con una propria barca. Ottenuto il patrocinio della Regione, la Fondazione "Adelasia di Torres" ha avviato il percorso per partecipare alla più famosa competizione velica al mondo che si disputerà nelle acque di Auckland nel 2021. Il progetto è stato illustrato al governatore Francesco Pigliaru. La barca sarà interamente progettata e realizzata in Sardegna, dando vita a un polo della nautica avanzata per il quale progettisti e costruttori locali sono già pronti a lavorare. Un investimento qualificato, con un'importante ricaduta sul territorio sia in termini economici, sia di sviluppo di competenze altamente specializzate.

"La vela è stata ambasciatrice della Fondazione dal suo nascere: la partecipazione a importanti regate nazionali e internazionali, con risultati di tutto rilievo, ha reso noto il nome di Adelasia di Torres e messo in evidenza il nome e il marchio della Sardegna in contesti prestigiosi - ha detto Renato Azara, presidente della Fondazione - Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sintonia della nostra missione con quella perseguita dalla Regione: oggi possiamo dire che terra e mare si uniscono per valorizzare e promuovere la nostra Isola". Tutti pronti. "Ora dobbiamo raggiungere il traguardo che ci consentirà di iscriverci ufficialmente alla competizione - dichiara Azara - coinvolgendo nella nostra avventura compagni di viaggio che possano supportare economicamente un'impresa molto impegnativa.

Immediatamente dopo potremo iniziare il lavoro con il nostro team di altissimo profilo". La Fondazione "Adelasia di Torres" è stata costituita per sostenere lo sviluppo sostenibile dei Paesi dell'area mediterranea e della Sardegna in particolare, e persegue i propri obiettivi con iniziative produttive, sportive, culturali e di promozione dell'Isola.