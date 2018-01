Premio Solinas, via a bando per docufilm

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Riparte con la pubblicazione del bando, il Premio Solinas-Documentario per il Cinema. Si partecipa con progetti originali scritti in lingua italiana per film di lungometraggio. In palio per il vincitore ci sono 5mila euro. Il concorso organizzato con l'associazione romana Apollo 11, ha lo scopo di promuovere e sostenere il documentario di creazione cinematografico nella sua fase iniziale, quella della scrittura e della progettazione, favorendo i progetti che esprimano libertà creativa, originalità stilistica, capacità innovativa e sperimentale.

La selezione avviene in due fasi. La giuria sceglie una rosa di elaborati, inviati in forma anonima sulla base della scrittura, quindi si passa al colloquio dove ci sarà la possibilità di approfondire la proposta presentata attraverso una diretta conoscenza dell'autore e del progetto. A conclusione della seconda fase verrà individuata una rosa ancora più ristretta di finalisti e, tra questi, verrà assegnato il Premio al miglior progetto. La scadenza per l'invio dei progetti via web è il 16 febbraio, in busta chiusa il termine è fissato per per il 17. (www.premiosolinas.it). (ANSA).