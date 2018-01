In vecchio locale piantagione marijuana

(ANSA) - SASSARI, 15 GEN - A dispetto delle rigide temperature, era riuscito a trasformare un vecchio locale - vuoto, abbandonato e freddo - in una fiorente piantagione di marijuana. Un uomo di Bono, di 54 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. È il proprietario della serra individuata in località Iscra, nel territorio comunale di Illorai, nei locali dismessi di un ex esercizio pubblico.

All'interno i militari hanno ritrovato settanta piante, di altezza variabile tra i 180 e i 250 centimetri. L'arrestato, che si trovava lì al momento del blitz, è accusato di produzione illecita di stupefacenti. Il suo arresto risale a sabato, e oggi il Tribunale di Sassari l'ha convalidato, disponendo per lui la misura cautelare ai domiciliari.