MetroCagliari,presto lavori nuova tratta

E' stata aggiudicata all'associazione temporanea di imprese Consorzio Integra Società Cooperativa-Saicef Spa-Project Automation Spa-Zanolla Francesco Srl per oltre 18,8 milioni di euro la gara per la realizzazione della nuova tratta della metropolitana leggera di Cagliari tra la stazione di Piazza Repubblica e Piazza Matteotti. L'arst, che aveva stimato un importo superiore ai 20,3 mln di euro per l'appalto (Iva esclusa) ha pubblicato oggi l'avviso di avvenuta aggiudicazione: ora l'Ati che, al netto di eventuali ricorsi, potrebbe inizierà i lavori appena definita la progettazione esecutiva.

Secondo quanto previsto dal bando, pubblicato nel 2016, l'intervento prevede un tracciato di 2.53 km, percorrendo la via Dante, viale Cimitero, viale Diaz, piazza Lussu, piazza Amendola, via Roma e piazza Matteotti, che potrebbe anche essere definitivamente chiusa al traffico veicolare privato. Previste sette stazioni e una velocità commerciale attorno ai 22 km/h. Il lotto rappresenta il tratto funzionale della linea 3, in quanto consente di connettere la Cittadella Universitaria - Policlinico con la linea 1 e, quindi, con la zona centrale di Cagliari, nonché al futuro Campus universitario che dovrebbe sorgere nell'area dell'ex Semoleria in viale La Playa.

Secondo lo studio preliminare, redatto all''epoca della pubblicazione della gara, complessivamente la linea Matteotti-Repubblica-Gottardo-Policlinico dovrebbe trasportare 13.000-14.000 passeggeri al giorno (circa 4.500.000 di passeggeri/anno). La linea andrebbe quindi a collocarsi tra le prime quattro linee di trasporto urbano che operano nell'area vasta di Cagliari.