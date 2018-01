Università, Fedeli a Cagliari lunedì 15

Sarà la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, attesa a Cagliari lunedì pomeriggio, 15 gennaio, a presenziare ai festeggiamenti per i 70 anni del Centro sportivo dell'ateneo. Dalle 15.30, la Cittadella sportiva di Sa Duchessa, in via Is Mirrionis, ospita le iniziative di festeggiamento al motto di "Il tempo corre ma noi siamo più veloci. Cus Cagliari, dal 1947".

Sul tema Sport e Università sono previsti interventi tra gli altri della Rettrice Maria Del Zompo, del presidente della Regione sarda Francesco Pigliaru, dell'assessore della Sanità Luigi Arru, e del sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Tra le iniziative, l'inaugurazione sala-biblioteca per gli studenti, un dibattito su prevenzione e lotta ai tumori col progetto "Sport against cancer", tornei di calcio, tennis, volley e scherma.

"L'obiettivo è diventare sempre più un soggetto centrale nella cultura e nella pratica dello sport e del benessere fisico per l'intera cittadinanza, ma pensiamo anche allo studente-sportivo. Ovvero, vorremmo attuare concretamente e con progetti e finanziamenti specifici, l'idea che - spiega il presidente del Cus Marco Meloni - si possa essere atleti di vertice e al contempo buoni studenti universitari".