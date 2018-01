Basket: a Sassari arriva Murcia

"Con Murcia dobbiamo subito dettare il ritmo con la difesa". Il coach della Dinamo Banco di Sardegna, Federcio Pasquini, detta la ricetta in vista della sfida di domani alle 20.30 al PalSerradimigni contro gli spagnoli dell'Ucam Murcia. Il match è fondamentale per le ambizioni sassaresi di proseguire il proprio cammino in Champions League, la principale competizione internazionale firmata Fiba. "Giochiamo contro una squadra in forma, profonda, con dieci giocatori perfettamente alternabili", dice il tecnico di Sassari a proposito dell'avversario di turno, già sconfitto all'andata, a domicilio. "Murcia ha assetti particolari specialmente sotto canestro, dove può giocare con due lunghi veri di ruolo o aprire il campo con dei 4 tiratori", avverte Pasquini.

"È un'avversaria estremamente fisica, per alcune caratteristiche ricorda Trento, gioca una pallacanestro molto concreta e di sistema - prosegue - se vogliamo fare qualcosa di importante, dobbiamo prendere subito ritmo con la difesa e sottrarre alle loro principali bocche da fuoco le giocate facili". E se sul piano tecnico e tattico, "Murcia sta meglio rispetto all'andata e noi saremo più pronti nelle letture difensive e offensive perché ci abbiamo lavorato di più insieme", dal punto di vista delle motivazioni il coach non si scompone in vista dello scontro diretto. "È una partita importante, ma sono tranquillo, il cammino in Champions è ancora lungo, ci sono ancora tante partite a disposizione - minimizza Pasquini - ma è chiaro che vincendo rimarremo dentro il gruppone e con un doppio vantaggio sia con Karsiyaka che con Murcia cambierebbero tante cose".