Polizia ferroviaria: controlli a tappeto

(ANSA) - CAGLIARI, 8 GEN - Oltre 1.200 persone identificate, 60 treni scortati con pattuglie a bordo, mentre 166 sono state quelle che hanno tenuto sotto controllo gli scali ferroviari. È il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia ferroviaria della Sardegna durante le festività natalizie e di fine anno.

Complessivamente sono state identificate 1.258 persone, delle quali 235 a bordo dei treni, verificata la posizione di 45 stranieri e di 130 minori. Quotidiani e numerosi gli interventi operati dagli agenti per il soccorso a persone in difficoltà e per il rispetto delle norme comportamentali nelle stazioni e sui treni.

Costante il pattugliamento delle aree interne ed esterne delle stazioni ferroviarie. (ANSA).