La banda ultralarga arriva a Sassari

Da lunedì Sassari entra nell'era della banda ultralarga. L'8 gennaio iniziano i lavori di Open Fiber per il cablaggio della città secondo la convezione siglata con il Comune per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che consentirà a oltre 44mila unità immobiliari, tra famiglie e imprese, di utilizzare una connessione internet ultraveloce, fino a 1 Gigabit al secondo. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.

La prima tranche di lavori partirà da viale Adua, via Gramsci, via Coradduzza, via Garzia Raffa, via Baracca e via Carbonazzi. Si utilizzeranno le tecniche della "minitrincea" e "trincea tradizionale", modalità innovative e sostenibili, a basso impatto ambientale che permettono di lavorare mantenendo sempre il traffico aperto e riducendo al minimo i disagi. Inoltre i cantieri saranno coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi.

Le zone dove sarà istituito il divieto di sosta saranno segnalate una settimana prima con cartelli stradali. Open Fiber si occuperà anche del ripristino dell'asfalto. Dal 10 gennaio i cantieri interesseranno anche via Umana, via Guarnerio e via Nicolodi e dal 15 gennaio via Carlo Felice, via Casu, via Forlanini e via Chironi. In seguito il cablaggio raggiungerà anche le altre zone della città.