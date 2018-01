Bambini a teatro alla Vetreria di Pirri

Carta, colla, forbici, colori, danze, musica, launeddas, merende e alle 17.30 tutti a teatro dove calano le luci e comincia la magia dello spettacolo. Ritorna la domenica pomeriggio alla Vetreria di Pirri "Capitani coraggiosi", la stagione di teatro dedicata ai ragazzi sotto le insegne del Cada die, direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. Il cartellone propone dal 7 gennaio al 4 marzo 13 spettacoli, 16 matinée per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e tappe negli ospedali pediatrici dedicate ai piccoli pazienti. Poi ancora laboratori, giochi, danza, musica, scambio di fette di torte e ricette.

Sul palco de La Vetreria tre compagnie della scena nazionale, quattro sarde, due produzioni dei padroni di casa e altri due titoli, sempre firmati Cada die teatro per le matinée dedicate alle scuole. Si parte il 7 con un doppio appuntamento, ore 11 e 17.30, con "Chisciotte fenicottero". Il 14 la compagnia Teatro Gioco Vita di Piacenza propone "Piccolo Asmodeo", il 28 invece Donatella Martina Cabras e Francesca Romana Motzo presentano "Gavotta e Sarabanda". Il 4 febbraio i piccoli attori della Scuola di arti sceniche de La Vetreria, diretti da Silvestri Ziccardi, portano in scena "Non raccontateci favole". L'11 è Festa di Carnevale con giochi maschere, zeppole e musica in compagnia di Deberenis Circus, TeatroTages e la banda musicale San Giuseppe.

Il 18 è la volta di Alessandro Carboni e Chiara Castaldi in "L'atlante di Judith", una performance da tavolo di azioni e oggetti. Il 25 i pugliesi de La Bottega degli apocrifi propongono "Schiaccianoci Swing". Ultimo appuntamento domenica 4 marzo con Giancarlo Biffi che porterà in scena una nuova avventura di Gufo Rosmarino dal titolo "Rosmarino e i corvi farlocchi", una tenera storia d'amicizia e amore fraterno.