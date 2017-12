La Valle del Cedrino conquista l'Europa

(ANSA) - NUORO, 29 DIC - I paesi gioiello della Valle del Cedrino e i loro dintorni in un educational tour. Orosei promuove il territorio e coinvolge Galtellì, Loculi, Irgoli e Onifai nel progetto "L'altra stagione della Valle del Cedrino".

Cinque giornate, dal 14 al 18 gennaio, per un confronto tra soggetti economici locali e tour operator, giornalisti e travel blogger di sette Paesi: Germania, Svizzera, Francia, Austria e i mercati emergenti di Ucraina, Bielorussia e Polonia. L'obiettivo è allungare la stagione e conquistare nuove fette di mercato turistico. Il tour si snoda tra itinerari deleddiani, l'oasi protetta di Biderosa, paradiso naturalistico, con le sue cinque calette da sogno, poi ancora villaggi nuragici, case in basalto, case-museo, chiese, edifici storici, bellezze naturalistiche. Il 17 è in programma un workshop organizzato dall'assessorato comunale al Turismo.

Orosei è leader in provincia di Nuoro con il 58% delle presenze turistiche complessive. Si potranno vivere nei giorni del tour anche le atmosfere della Festa di Sant'Antonio Abate con i tipici falò e assaggiare specialità locali: dalla pecora in cappotto al pane frattau al maialetto arrosto. Anche le aziende e le strutture ricettive saranno aperte alle visite degli operatori. "Come territorio partecipiamo a numerose fiere internazionali, ma pensiamo che consentire ai tour operator europei di conoscere direttamente il nostro territorio possa dare una spinta ulteriore ad un settore che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa", sottolinea l'assessore al Turismo Giovanni Vardeu. (ANSA).