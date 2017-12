Cagliari, tentato assalto a portavalori

Era diretto a Tortolì, in Ogliastra, il furgone portavalori che questa mattina una banda di rapinatori ha tentato di assaltare mentre percorreva la nuova statale 125 Orientale Sarda, a Castiadas, in provincia di Cagliari. Da quanto si è appreso, a bordo del blindato c'erano due vigilantes che avevano appena prelevato del denaro in un caveau di un istituto di vigilanza del capoluogo. Stavano facendo il giro per depositare e prelevare altri soldi e prima di raggiungere Tortolì avrebbero effettuato altre soste lungo il tragitto.

I banditi sono entrati in azione poco prima delle 8. Hanno atteso che il blindato uscisse da una galleria e poi hanno tentato di bloccare la strada con un camion Fiat Iveco dotato di pala meccanica. Il conducente del portavalori si è accorto del movimento del mezzo pesante che si apprestava a ostruire la carreggiata e con una manovra fulminea è riuscito a superarlo, passando con le ruote sullo sterrato. In queste fasi, nel tentativo di bloccare la fuga del portavalori, i malviventi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco che hanno centrato il mezzo. Dai primi rilievi, potrebbero essere stati usati dei kalashnikov, spesso impiegati negli assalti ai portavalori. Nessuno è rimasto ferito.

Il blindato si è allontanato a tutta velocità dalla zona, raggiungendo la caserma dei carabinieri di San Vito. I banditi sono fuggiti a bordo di un'auto, abbandonando sul posto il camion, risultato rubato due mesi fa nel nuorese. È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di San Vito e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari.

Allertate tutte le compagnie che hanno predisposto controlli e posti di blocco in tutta la regione. In volo anche l'elicottero dei militari di Elmas. La statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni da Solanas a Villasimius, per consentire i rilievi che in queste ore stanno eseguendo gli specialisti del Ris. I carabinieri stanno anche sentendo i due vigilantes per ricostruire tutte le fasi della tentata rapina.

IN 4 NEL COMMANDO, SUL BLINDATO 250MILA EURO - Trasportava poco più di 250 mila euro il portavalori della Metropol che questa mattina un commando ha cercato di rapinare mentre percorreva la nuova statale 125 Orientale Sarda all'altezza di Castiadas. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i banditi erano in quattro, travisati e armati di fucile kalashnikov.

Uno era a bordo del camion dotato di pala meccanica che ha tentato di sbarrare la strada al portavalori, gli altri tre erano sul ciglio. Proprio loro hanno sparato le raffiche di mitra contro il furgone blindato dopo che aveva saltato il blocco. I militari del Ris hanno recuperato quattro bossoli calibro 7,62. I proiettili hanno colpito la fiancata sinistra del blindato, uno di questi si è conficcato sul montante in direzione dell'autista, prova questa che solo per un caso l'assalto non si è trasformato in tragedia.