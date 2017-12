Capodanno: il 2018 si saluta a teatro

Un brindisi alternativo per l'ultimo dell'anno. Il Teatro Massimo di Cagliari apre le porte la notte di San Silvestro a "Anno nou fest". Ed è già sold out. Organizzato da Sardegna Teatro, l'invitante programma spazia tra pièce, musica, dj set, area bimbi, drink e cucina d'autore made in Sardinia. La notte più lunga dell'anno comincia alle 19.30 con le proposte 'rural food' di Alberto Sanna, giovane chef di Samassi segnalato dalla rivista internazionale Forbes tra i cento giovani che cambieranno il mondo.

Tra le sue portate S'ou cun cancioffa, uovo cotto a bassa temperatura su crema di carciofi e porri croccanti, Arrosu nieddu, riso nero di Oristano alle verdurine di campo, prosciutto croccante e pecorino, Su proccu in giacchetta, stracotto di maiale in cappotto di carciofo di Samassi, Crema di panettone al bicchiere e selezione di vini del territorio.

Alle 20.30 lo spettacolo "Fotofinish" di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, con Antonio Rezza e Ivan Bellavista. E' la storia di un uomo che per sentirsi meno solo apre uno studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto. Si prosegue alle 22.30 con le atmosfere de "La Contrabbanda", tra un'orchestrina d'antan e un festante gracchio grammofonico, visionario e swingante che porterà al countdown della mezzanotte. Mezz'ora dopo è la volta di "Asta al buio". Il banditore (Antonio Rezza) batte un premio decidendo una base d'asta e dando solo una descrizione sommaria e fuorviante dell'oggetto senza che questo venga mostrato o rivelato prima dell'assegnazione.

All'una di notte è in programma "Box with holes", di Heine R›sdal Avdal, performance per 12 soli spettatori (un solo spettatore alla volta) della durata di 10-15 minuti e che punta ad offrire al visitatore un'esperienza fisica attraverso il tatto. Dall'una in poi dj e video set a cura di Rizoma (Massimo Congiu e Neeva). Il bar dal Teatro Massimo sarà aperto tutta la notte con invitanti proposte di drink. Il brindisi di mezzanotte sarà anche quello made in Sardigna regalato dal circuito Sardex.