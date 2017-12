Alcoa: ministro Calenda a Portovesme

"La mia visita qui non è per festeggiare, questo lo faremo quando sarà tutto finito, quando tutti gli investimenti saranno fatti e le persone riassunte, ma oggi ribadisco che sono qui in segno di rispetto nei loro confronti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda al suo arrivo nello stabilimento Alcoa a Portovesme, dove i lavoratori sono ancora in presidio in attesa del passaggio a Sider Alloys.

"Oggi firmiamo l'accordo di programma, il pre contratto è stato fatto per la cessione dello stabilimento". A salutare l'arrivo dell'esponente del Governo circa 200 lavoratori che lo hanno applaudito a lungo e lo hanno bonariamente accerchiato per stringergli la mano, poco prima di entrare nella tenda del presidio e parlare con i rappresentanti sindacali. Con il ministro vi sono anche il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.

PRODURRE ALLUMINIO IN ITALIA E' POSSIBILE. "Nessun'altra crisi è stata seguita in questo modo perché mi sono reso conto della particolarità della situazione: ora è importante che l'investitore faccia gli investimenti appropriati. La strada è lunga perché rimettere in moto uno smelter è una cosa complessa: in ogni caso il governo la seguirà passo passo con i lavoratori. E' una sfida che si può vincere perché fare alluminio in Italia è possibile tanto è vero che lo importiamo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, davanti allo stabilimento Alcoa di Portovesme, per incontrare i lavoratori in vista della cessione dello stabilimento a Sider Alloys, come promesso in un recente tweet.

Rispondendo alle domande dei cronisti sul numero delle assunzioni previste nello stabilimento al momento del riavvio, il ministro ha spiegato che "di questo argomento non parlo perché non faccio previsioni: ci sono dei tavoli specifici in corso".

LA SODDISFAZIONE DI PIGLIARU. "I lavoratori ci hanno convinto a mettere energia in questa vertenza, noi abbiamo convinto il Governo dell'allora premier Matteo Renzi". Così il governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, nella sala mensa dell'Alcoa di Portovesme in occasione della sottoscrizione dell'accordo di programma col ministro Carlo Calenda e l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri, per l'investimento proposto da Sider Alloys finalizzato all'acquisizione dello smelter del Sulcis. "Prima il ministro diceva di aver ricevuto come primo incarico da Renzi quello di occuparsi di questa vertenza - ha aggiunto - ebbene, c'è una storia dietro a questa convinzione di Renzi, una storia di lavoratori e di Giunta regionale che insieme hanno condotto questa battaglia. In occasione della campagna elettorale del 2014, e poi al momento di formare la Giunta - ha ricordato Pigliaru - avevamo fatto una promessa: questa fabbrica riaprirà se saremo in grado di trovare un investitore credibile che abbia la capacità di farla ripartire senza perdere soldi con sostenibilità economica garantendo i livelli occupazionali". Obiettivo che "quattro anni fa sembrava impossibile da raggiungere, c'era un grande scetticismo, ma abbiamo lavorato on grande determinazione, cercando l'imprenditore e senza mai perdere un minuto". Quanto al lavoro di Calenda, "il suo è stato un apporto straordinario, decisivo, è riuscito a imprimere la svolta in un momento di grande difficoltà".