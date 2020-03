Fim e Usb, da domani sciopero A.Mittal

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Le segreterie di Fim Cisl e Usb hanno proclamato lo sciopero dalle dalle 7.00 di domani sino alle 23.00 del 22 marzo esteso ai lavoratori dell'appalto e dell'indotto". La decisione è stata presa dopo che "nell'incontro di oggi tra organizzazioni sindacali e relazioni industriali, registriamo che ArcelorMittal a seguito di 3 giorni di vani confronti, continua a tergiversare sulle richieste delle organizzazioni sindacali di mettere in sicurezza i lavoratori del sito e dell'appalto indotto, in linea con il Dpcm di ieri.

L'azienda invece ritiene "tramite le misure adottate, di avere creato le condizioni per consentire lo svolgimento della attività lavorativa sia da parte dei nostri dipendenti sia da parte dei dipendenti e dei collaboratori delle aziende nostre fornitrici e le nostre appaltatrici, in modo conforme alle disposizioni di legge di conseguenza respingiamo fermamente tutte le accuse ed i rilievi mossi al riguardo nei confronti della nostra società".