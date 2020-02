Coronavirus: Conte non sarà a incontro Cei a Bari

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, non parteciperà oggi all'incontro "Mediterraneo Frontiera di pace", organizzato dalla Cei e in corso in questi giorni a Bari. L'assenza di Conte dovuta all'emergenza coronavirus sulla quale il premier in queste ore è impegnato. (ANSA).