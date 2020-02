Lecce: oggi la ripresa, Falco stop per tre settimane

(ANSA) - LECCE, 18 FEB - Archiviato il terzo successo consecutivo, il Lecce si è ritrovato nel pomeriggio sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort per la ripresa della preparazione, in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica prossima in casa della Roma. Assente in permesso, oltre a Farias, ancora in Brasile per curarsi, anche Lapadula. A riposo Falco per un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra, accusato nella gara di sabato scorso contro la Spal: per il fantasista giallorosso probabile lo stop per circa tre settimane. Babacar, Meccariello, Rispoli e Saponara hanno lavorato in differenziato. Domattina allenamento, a porte chiuse, sempre sul campo dell'Acaya Golf Resort. (ANSA).