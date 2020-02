Barak: "Lecce avanti così, questo è solo l'inizio"

(ANSA) - LECCE, 13 FEB - E' un Lecce rinvigorito dagli innesti di gennaio, che ha ritrovato la strada della vittoria contro Torino e Napoli. E uno dei nuovi, già da subito, si è rivelato decisivo: Antonin Barak, centrocampista della Repubblica Ceca, appena arrivato è diventato titolare inamovibile nello scacchiere di Fabio Liverani. "In queste mie due partita con la maglia giallorossa abbiamo fatto molto bene - sottolinea -. Segnare quattro gol come abbiamo fatto con il Torino è una grande cosa, cui è seguita l'ottima prestazione contro il Napoli. Credo che questo sia solo l'inizio: ora è necessario continuare su questa strada".

Neanche il tempo di ambientarsi, che il tecnico giallorosso lo ha subito gettato nella mischia: "Nel match contro il Torino - racconta Barak - negli ultimi 15' ho accusato la stanchezza, mentre a Napoli è andata meglio. Per ritrovare la forma migliore mi servono i minuti in campo, perché, solo nelle partite, c'è un determinato ritmo", ammette. Il pensiero corre alla sfida di sabato pomeriggio contro la Spal, tappa delicatissima in chiave-salvezza: "La prepareremo allo stesso modo delle altri incontri, indipendentemente dall'avversario che avremo di fronte. Ovvio che sarà una gara difficilissima: non si gioca solo per i tre punti, ma per qualcosa di più", conclude. (ANSA).