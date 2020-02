Regionali: Cpo, doppia preferenza o Tar

(ANSA) - BARI, 12 FEB - "Quello di oggi è l'ultimo atto formale, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare", poi "è chiaro che noi dovremo ricorrere al Tar" se non verrà inserita la doppia preferenza di genere nella legge elettorale della Puglia. Così la presidente della commissione regionale Pari opportunità, Patrizia Del Giudice, a margine dell'audizione voluta, a pochi mesi dalle regionali, perché la Puglia è una delle sole 5 Regioni a non aver applicato la legge 20/2016 che prevede la doppia preferenza. "Ci propongono di accontentarci di un impegno per la prossima legislatura, noi non ci stiamo", ha detto: "non credo ci siano donne che vogliano attendere ancora 5 anni".

In commissione tre proposte di legge sono state presentate dalla maggioranza: la prima, firmata da Ernesto Abaterusso (LeU) è stata all'ordine del giorno 11 volte - è emerso in audizione - ma non è mai stata discussa e quindi neanche votoata. Già nel 2012, con l'amministrazione Vendola, il Consiglio regionale affossò la proposta, con un voto segreto.(ANSA).