Armi ed estorsioni, arresti a Gallipoli

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 10 FEB - Personale della Questura di Lecce ha eseguito nella notte sei ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari firmate dal gip di Lecce su richiesta della locale Procura. Le ordinanze sono state notificate a sei persone, tutte di Gallipoli: tre sono state arrestate per la detenzione di armi clandestine, e altre tre perché accusate di essere coinvolte nella 'guerra' per il controllo del servizio navette (Ncc) durante il periodo estivo. Cinque dei sei arrestati sono stati portati in carcere in attesa dell'attivazione del braccialetto elettronico.