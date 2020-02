Coronavirus: escluso contagio in Salento

(ANSA) - LECCE, 9 FEB - Gli accertamenti condotti dal laboratorio di Epidemiologia del Policlinico di Bari sulla studentessa salentina che oggi ha manifestato sintomi influenzali dopo il suo rientro dalla Cina hanno escluso che la ragazza sia affetta da Coronavirus. Lo comunica il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Gli esami sulla ragazza che oggi è stata ricoverata nel reparto Malattie infettive del Policlinico, confermano la presenza del virus influenzale A H3N2. In Puglia vengono eseguiti tutti i test per i possibili patogeni respiratori compreso il test per il nuovo Coronavirus. "Il protocollo operativo funziona - spiega Montanaro - e in breve tempo possiamo gestire tutti i possibili casi sospetti".