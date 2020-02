Petruzzelli:sold out per Alice dei Momix

(ANSA) - BARI, 8 FEB - Tutto esaurito al teatro Petruzzelli di Bari per 'Alice', nuova produzione dei Momix di Moses Pendleton. Dallo scorso 4 febbraio, ultima replica domani, lo spettacolo di teatro danza con cui la compagnia festeggia i suoi 40 anni di attività, ha rapito il pubblico del politeama barese.

"Con questo spettacolo - ha spiegato Pendleton nelle note di regia - voglio mostrare luoghi cui non siamo mai stati prima attraverso la fusione fra danza, effetti luce, musica, costumi e proiezioni". 'Alice', infatti, offre attraverso la danza una visione fantastica e dinamica delle opere letterarie di Lewis Carrol da cui prende spunto: 'Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie', pubblicato nel 1865, e il suo seguito 'Attraverso lo specchio', pubblicato nel 1871.

Ultima replica di 'Alice', domenica 9 febbraio alle 18. Info: 080.975.28.10. La prossima settimana la fondazione Petruzzelli propone anche tre prestigiosi appuntamenti con la musica sinfonica: saranno protagonisti i pianisti Maurizio Pollini e Michail Pletnev e il direttore d'orchestra John Axelrod. Primo appuntamento, lunedì 10 febbraio, con il recital che il maestro Pollini dedicherà a Beethoven. Giovedì 13 sarà la volta del maestro Pletnev che suonerà brani di Mozart e Beethoven. Domenica 16, infine, sarà il maestro Axelrod dirigerà l'orchestra e il coro del teatro Petruzzelli in un concerto che vedrà in scena anche Christian Ziemski, soprano del St. Florianer Sangerknaben di Vienna.(ANSA).